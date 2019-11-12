Кількість комплексів для зважування машин у русі збільшиться втричі — Криклій

У 2020 році на українських дорогах кількість комплексів для автоматичного зважування вантажівок збільшать з шести до двадцяти.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Харкові під час презентації змін, які планується впровадити у сфері інфраструктури та транспорту.

«Це елемент smart roads, коли технології фіксують перевантаження, заощаджуючи людські ресурси. Людина вже майже не потрібна, система (зважування вантажівок у русі — ред.) автоматично фіксує перевантаження. В цьому році працюють 6 таких комплексів, в 2020 їх буде 20, за кілька років – 150. Завдяки ним зникатиме корупція », - зазначив міністр.

Зокрема, він зауважив, що завданням міністерства є не лише створення нових якісних доріг, але й захист їх від руйнування перевантаженими фурами.

Також Криклій повідомив, що Міністерство інфраструктури буде працювати над зниженням на 30% аварійності на українських дорогах. Задля цього у 2020 році фінансування програми безпеки буде збільшено удвічі — до 3, 2 млрд грн. Зокрема, це дозволить забезпечити створення та встановлення: близько 1600 пішохідних переходів та освітлення на 1500 пішохідних переходах; 90 світлофорів з табло, які вимірюють швидкість руху перед в’їздом у населені пункти, та 35 світлофорів на нерегульованих пішохідних переходах для доріг з інтенсивним рухом; засобів примусового зниження швидкості руху на 42 об’єктах; 440 об’єктів з розміткою зі світловідбиваючим елементом; 270 розв’язок кільцевого типу.