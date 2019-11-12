Криклій повідомив, скільки доріг відновлять наступного року

У 2020 році в Україні буде відновлено 4000 км доріг. Наступний крок - якісні дороги до опорних шкіл та лікарень у регіонах.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час презентації на залізничному вокзалі Харкова «To do list» - змін, які планується впровадити у сфері інфраструктури та транспорту до кінця 2019 року, впродовж 2020 та в наступні 5 років, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У 2020 році уряд виділить 73 млрд грн на дорожню інфраструктуру. Це більше ніж у попередні роки майже на 40 %. Ці кошти ми витрачатимемо раціонально. Дороги державного та міжнародного значення будемо ремонтувати капітально або реконструювати. Тоді вони служитимуть мінімум 10-15 років без ремонтів. Всього у 2020 році планується відновити 4000 км доріг», - зазначив Криклій.

Владислав Криклій представив у Харкові програму «Todolist» змін / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Міністр інфраструктури нагадав, що за 76 днів роботи зроблено низку важливих кроків для залучення додаткових коштів на проєкти розвитку державних та місцевих доріг: так, досягнуто домовленості з ЄБРР щодо фінансування відновлення регіональних доріг в обсязі 300 млн євро, а також з ЄІБ про виділення коштів для капітального ремонту траси Одеса – Київ та будівництва дороги в обхід Львова – 450 млн євро. В рекордні строки відновлено автодорогу Запоріжжя – Маріуполь.

«У нас зрозуміла логіка відновлення доріг - з’єднуємо між собою обласні центри і районні центри з обласними. Малий та середній бізнес працює в межах області, дороги мають створити додатковий імпульс для бізнесу. Але людям більше доводиться їздити своїм містом або районом. Разом з місцевою владою робимо дороги між населеними пунктами та районами. І головне - робимо дорогу до кожної опорної школи, лікарні, інших соціальних об’єктів», - зазначив Криклій.

«Наша мета за кілька років зробити реальною подорож з Харкова до західного кордону машиною за 10 годин», - поділився планами на майбутнє міністр.