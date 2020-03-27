У Коростені 4 служби таксі вранці та ввечері безкоштовно підвозитимуть медиків

У Коростені на Житомирщині 4 служби таксі вранці та ввечері безкоштовно підвозитимуть працівників медичних закладів.

Про це повідомляє Коростенська міська рада.

«Під час зустрічі з керівниками служб таксі прийнято рішення, що місцеві служби таксі здійснюють безкоштовне перевезення медичного персоналу міської лікарні виключно в проміжок часу з 7.30 до 8.05 год та з 19.30 до 20.05 год до/від міської лікарні за вказаними напрямками лише з віддалених мікрорайонів міста», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у місті визначили 7 зупинок, між якими курсуватимуть автомобілі. Допомогти лікарям зголосилися 4 служби таксі міста: «Універсал таксі», «Люкс-таксі», «Економ-таксі», «СК-таксі».

Медпрацівникам рекомендують збиратися у групи по кілька людей та завчасно замовляти поїздку.

Як повідомляв Укрінформ, у Коростені з 25 березня на час карантину призупинили рух громадського транспорту.

В Україні з 12 березня Кабінет міністрів запровадив тритижневий карантин та низку обмежувальних заходів, які 25 березня продовжено до 24 квітня.