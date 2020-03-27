На Херсонщині медики зможуть працювати, не виходячи з лікарень

На Херсонщині для медиків 10 базових лікарень, що можуть приймати на лікування інфікованих коронавірусом, підготували умови для життя у медзакладах під час роботи.

Про це директор департаменту здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко розповів у розмові з кореспондентом Укрінформу.

«Ми зараз всю область будемо переводити за прикладом Китаю: там зайшли лікарі 19 січня в лікарні і лише чотири дні тому, як вийшли. Ми вже підготували житло, підготували палати… Вони (медпрацівники 10 базових закладів на Херсонщині - ред.) будуть жити там, щоб не розносити по своїм домівкам інфекцію», - сказав Короленко.

За його словами, йдеться про медиків 10 базових лікарень, які можуть приймати на лікування хворих із підозрою на коронавірус.

Також він повідомив, що звернувся з проханням "закріпити" за Херсонщиною медичний виш для підсилення медичними кадрами.

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Як повідомлялося, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.