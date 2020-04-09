Залишайся вдома: українцям пояснили, як сплачувати комуналку онлайн

Міністерство цифрової трансформації України презентувало новий освітній серіал «Оплата комуналки онлайн. Залишайся вдома» для платформи "ДІЯ. Цифрова освіта".

Серіал представила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на онлайн-презентації освітнього серіалу «Оплата комуналки онлайн. Залишайся вдома» 9 квітня в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні презентуємо новий серіал "Як сплачувати комуналку онлайн". Вже сьогодні його можна буде переглянути на платформі "ДІЯ. Цифрова освіта". Нам здається, що вже від довжелезних черг пора переходити до оплати комуналки у кілька кліків. І не буде більш правильного моменту для цього серіалу, ніж в часи карантину", — заявила вона.

Освітній серіал складається з семи серій. Теми серій охоплюють оплату комунальних платежів:

- на сайтах комунальних підприємств;

- за допомогою платіжного сервісу;

- на сайтах банків;

- у мобільних застосунках банків.

У зйомках серіалу брав участь заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк.

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Як повідомлялося, до кінця року у Мінцифри планують запустити понад 20 освітніх серіалів.