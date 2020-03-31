У Вінниці розробили перший в країні власний протокол лікування коронавірусу

У Вінниці медики розробили перший в країні власний протокол лікування коронавірусу.

Про це повідомляє департамент охорони здоров’я Вінницької ОДА.

«Нині у світі немає єдиного протоколу лікування хворих на коронавірус, тому кожна країна має свій протокол. Не дочекавшись центрального протоколу, у Вінниці розробили свій – заснований на китайському, італійському, іспанському, американському та корейському досвіді. Протокол розробила кафедра інфекційних хвороб Вінницького національного медуніверситету, він офіційно затверджений на рівні Міністерства охорони здоров‘я», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, протокол регламентує медикаментозне лікування ще до етапу застосування апаратів штучної вентиляції легенів.

Як повідомила Укрінформу головний інфекціоніст Вінницької області Лариса Мороз, «в Україні ще розробляють єдиний державний протокол для лікування хворих на коронавірус, Вінниччина вже має свій – перший локальний офіційно затверджений».

«Ініціювала його розробку кафедра інфекційних хвороб Вінницького національного медуніверситету, яку я очолюю. Ми розробили його ще 18 березня і одразу виставили у вільний доступ у вайбер-групі епідеміологічної спільноти. Тобто, хто з колег хотів, міг нашими напрацюваннями скористатися. Знаю, що в Сумах колеги також щось розробляли, але затверджений офіційно поки тільки наш», - розповіла Укрінформу Мороз.

За її словами, відповідно до вінницького протоколу, для лікування COVID-19 використовують групу протималярійних препаратів, а також препарати, які застосовують при лікуванні СНІДу, оскільки в склад генома вірусу Covid-19 входить частина генома вірусу імунодефіциту людини.

«Ми зараз цей протокол трошки розширюємо і доповнюємо, але базою залишається те, що лікування проводиться саме із залученням тих противірусних препаратів, які мають хоча б маленьку доказову базу за досвідом використання в Кореї, Китаї, США і Європі. Ми розробили і сьогодні вже розішлемо по районах критерії легкої і середньої тяжкості COVID-19 (частоти дихання, наповнення крові киснем тощо). При середній тяжкості протоколом передбачається призначення комбінації хінінвмісних препаратів та антибіотику азітроміцин. Наші зарубіжні колеги повідомляють, що це у 80-90% випадків дає можливість одужання і забезпечує запобігання гострої дихальної недостатності», - каже Мороз.

Вона вважає, що попри відому схему, лікування в Італії та Іспанії менш ефективне, позаяк там відсутня епідеміологічна служба як така. А жорсткі протоколи страхової медицини передбачають пізню госпіталізацію, тож хворі потрапляють у стаціонар вже тоді, коли починають задихатися.

Окрім того, висока летальність COVID-19 у цих країнах спричинена ще й масовим перебуванням літніх людей у закладах геріатричного типу, де пацієнти з групи ризику заражаються один від одного.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 ранку 31 березня в Україні зареєстровано 549 хворих на COVID-19, на Вінниччині – 36.

На ранок кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 788 041, число смертей – 37 877, а одужали наразі вже 166 411 осіб.