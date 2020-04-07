У громадський транспорт Миколаєва з 8 квітня пускатимуть лише за спецперепустками

З 8 квітня проїзд в громадському транспорті Миколаєва стане можливий лише за спеціальними перепустками.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

"З 8 квітня проїзд в громадському транспорті Миколаєва буде можливий лише за спеціальними перепустками, які можна отримати в міськвиконкомі", - йдеться у повідомленні.

Там також зазначається, що це буде зроблено відповідно до Постанови Кабміну від 2 квітня 2020 р. №255, якою обмежено пасажирські перевезення.

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Як виключення дозволяється перевезення працівників закладів та установ, які забезпечують: охорону здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та надання найважливіших державних послуг, енерго- та водо забезпечення, зв’язок та комунікації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл..

Такі перевезення здійснюється за умови забезпечення водіїв та пасажирів засобами індивідуального захисту та в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу.

Як повідомлялося, 25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації для запобігання поширення коронавірусу по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня. Відсьогодні, 6 квітня, карантанні обмеження посилюються.

В Україні станом на ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19,з них 38 летальних, 28 людей вже одужали.