У Києві захворюваність на грип та ГРВІ зменшилась майже на чверть
Про це сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба КМДА.
"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 65,1%. Наразі показник захворюваності становить 267,7", - сказав він.
Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 23,8% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 3 064 (зниження на 28,9%), дорослих – 4 836 (зниження на 20,3%).
«У структурі захворюваності діти становлять 38,8%, а на попередньому тижні – 41,5%. Серед школярів захворюваність знизилась на 29,1% – зареєстровано 1 352 випадки», – розповів Поворозник.
Він зазначив, що до медичних закладів за 14-й тиждень госпіталізовано 45 осіб, із них 41 – дитина.