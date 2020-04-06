У Києві захворюваність на грип та ГРВІ зменшилась майже на чверть

У столиці за 14-й тиждень 2020 року зареєстровано 7 900 хворих на грип та ГРВІ.

Про це сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба КМДА.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 65,1%. Наразі показник захворюваності становить 267,7", - сказав він.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 23,8% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 3 064 (зниження на 28,9%), дорослих – 4 836 (зниження на 20,3%).

«У структурі захворюваності діти становлять 38,8%, а на попередньому тижні – 41,5%. Серед школярів захворюваність знизилась на 29,1% – зареєстровано 1 352 випадки», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 14-й тиждень госпіталізовано 45 осіб, із них 41 – дитина.