Розміщення блокпостів через поширення коронавірусу в Україні. Інфографіка

Через поширення коронавірусу в українських містах запрацювали блокпости. Цілодобово там чергуватимуть представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та медики, які проводитимуть температурний скринінг громадянам, перевірятимуть документи та з’ясовуватимуть причину приїзду.

Укрінформ зібрав дані, де розміщуються блокпости в Україні.

Вінницька область

28 березня з 20:00 був обмежений в’їзд у м.Вінницю. Наразі працюють три напрямки, а саме: Немирівське шосе, в’їзд з напрямку Житомира та в’їзд по Хмельницькому шосе. Також в області були введені чотири карантинні пости на основних трасах М – 12 та М – 21. Вони знаходяться у Могилів-Подільському районі, в с.Краснопілка Гайсинського району, у с. Махнівка Козятинського району та в Літинському районі. На карантинних постах несуть службу поліцейські, медики, представники ДСНС та Нацгвардії.

Волинська область

Сімнадцять перепускних карантинних пунктів з 26 березня діють в області. Діє 9 контрольно-перепускних пункти на в’їздах до обласного центру з вулиць: Володимирської, Ківерцівської, Рівненської, Дубнівської, Мамсурова, Львівської, зі сторони сіл Зміїнець,Рованці та масиву Вишків.

По області КПП встановлні на автомобільних дорогах Ківерцівського та Маневицького районів, у с. Крупа Луцького району, смт Цумань Ківерцівського району, с. Журавники Горохівського району, м. Берестечко Горохівського району, с. Бережна Воля Любешівського району, с. Литовеж Іваничівського району.

На карантинних постах чергуватимуть представники Національної поліції, Національної гвардії України у Волинській області та медпрацівники.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області, щоб запобігти поширенню коронавірусу, на дорогах будуть встановлені пункти перевірок. На стаціонарних та пересувних блокпостах несуть службу поліцейські, співробітники ДСНС та медики. Загалом по області встановлено 21 блокпост, чотири іх них стаціонарні, решта - мобільні.

Донецька область

З метою протидії поширенню коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня вводиться обмеження щодо перетину лінії проведення операції Об’єднаних сил зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Дозвіл на виїзд та в’їзд до району проведення ООС буде надаватися громадянам та транспортним засобам, які здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону.

Співробітники Національної поліції проводять температурний скринінг осіб, що прибувають до області або залишають її межі. Всього функціонує 5 блокпостів, де здійснюються такі заходи:

БП 3С008 Центральний ВП - Північно-західний виїзд з м. Маріуполь, автомобільна дорога Маріуполь–Нікольське. Блокпост в напрямку Запорізької обл.

БП 3С001Мангушський ВП - Західна околиця смт. Мангуш, автомобільна дорога Маріуполь–Бердянськ. Блокпост в напрямку Запорізької обл.

БП 3С005 Великоновосілківський ВП - Північна околиця смт. Багатир, автомобільна дорога Донецьк–Запоріжжя. Блокпост в напрямку Запорізької обл.

БП 3С006 Покровський ВП - м. Покровськ, траса М-04 поворот на с. Гришине. Блокпост в напрямку Дніпропетровської обл.

БП 3П001 Слов’янський ВП - с. Долина, автомобільна дорога Київ–Харків–Довжанський.

Блокпост в напрямку Харківської обл.

Житомирська область

На території Радомишльського району встановлено 5 карантинних постів. До служби на постах залучили працівників поліції, військовослужбовців Національної гвардії та медичних працівників. Медики здійснюють роз’яснювальну роботу з громадянами, що в’їжджають до міста Радомишля чи залишають його межі на особистому транспорті.

Закарпатська область

На чотирьох перевалах при в'їзді в Закарпатську область встановили блокпости. На них перевірятимуть громадян, котрі заїжджають в область. Мова про Ужоцький перевал (автодорога Н-13 Львів-Самбір-Ужгород), Торунський (Вишківський) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст), також - Яблунецький перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та Абранський перевал (автодорога М-06 Київ-Чоп).

Київ

Стаціонарні пости встановили на в'їздах до Києва. За дотриманням обмежувальних заходів на в’їзді до Києва таких стаціонарних постів вісім: на Броварському проспекті, проспекті Глушкова, на вулиці Богатирській, Вишгородській, Бориспільському, Житомирському, Гостомельському та Дніпропетровському шосе.

Кіровоградька область

З 29 березня розгорнуть діяльність санітарні блокпости на в'їздах до Кропивницького. Кропивницький, Долинський і Олександрівський райони будуть під посиленим епідконтролем.

Луганська область

На блокпостах «Кремінна», «Сватове» та «Лисичанськ-Бахмут» облаштували карантинні пости для контролю стану водіїв та пасажирів, а також знезараження транспортних засобів.

Одеська область

З 30 березня почнуть функціонувати дванадцять карантинних пунктів пропуску, які встановлять на в’їздах до області з боку Миколаївської, Кіровоградської та Вінницької областей, ще одинадцять - на в’їздах безпосередньо до Одеси та три – на території Біляївського, Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.

На постах разом з поліцейськими чергуватимуть медики, а також, за необхідності, - представники Національної гвардії, Збройних сил України та ДСНС.

Полтавська область

У зв’язку із загрозою поширення коронавірусу, в’їзди й виїзди у місто перекривають бетонними блоками з 28 березня. Пропуск буде відкритий тільки через п’ять блокпостів.

Пости будуть стояти в таких місцях:

два блокпости на трасі Київ — Харків,

вул. Європейська (на межі із селом Розсошенці),

вул. Зіньківська (в районі Побиванки),

вул. Сакко (в районі Дублянщини, за переїздом).

Рівненська область

У селі Тинне Сарненського району з 26 березня на виїздах із села встановлено пости патрульної поліції спільно з ДСНС. Жителям заборонено залишати село. Рух габаритного транспорту пущено в обхід Тинного.

У області встановлено цілодобових 5 блок-постів: 3 стаціонарні поліцейські пункти у містах Корець і Сарни та с.Опарипси Радивилівського району, які дообладнають необхідними засобами захисту та безпеки. Ще два – облаштують у Вараші. У разі погіршення ситуації із поширенням коронавірусу їх збільшать до 12-ти.

Сумська область

Відповідно до рішення Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в районах та містах області встановлюються 33 контрольно-пропускні пункти (КПП).

Також з метою боротьби щодо розповсюдження коронавірусу, 27.03.2020 на в’їзді до Шостки з боку Кролевця, запрацював блок-пост. На цьому блок-посту працюють працівники поліції, медики, які обробляють автотранспорт дезінфікуючими засобами, перепитують у пасажирів звідкіля вони прямують до Шостки та про стан їх здоров’я.

Тернопільська область

У Тернопільській області оприлюднили перелік населених пунктів, які заблокували правоохоронці через осередки коронавірусу - райцентри Заліщики та Монастириська і ще 4 села Монастириського району.

Станом на 14 год 25 березня в області встановлено карантинні пости на в’їздах до шести населених пунктів краю, де виявлено осередки коронавірусу. Це – райцентри Заліщики та Монастириська і чотири села Монастириського району – Ковалівка, Швейків, Заставці і Горішня Слобідка.

Рішенням оперативного штабу та комісії з питань надзвичайних ситуацій з 21 березня на всіх в’їздах та виїздах міста Тернополя розпочнуться роботи з облаштування контрольно-пропускних пунктів з метою убезпечення жителів громади від поширення коронавірусної інфекції (COVID-19). На постах будуть представники патрульної поліції, головного управління Національної поліції в Тернопільській області, працівники ДСНС, службовці Нацгвардії, які проводитимуть температурний скринінг, надаватимуть поради, а при необхідності – спрямовуватимуть в лікарні. Обмеження та заборон в‘їзду в місто легковим транспортним засобам на цей час не буде (до окремого розпорядження).

Такі пункти функціонуватимуть з 23.03.2020 року в місцях:

Пост (а/д М-19, вул. 15 Квітня)

Пост (а/д перехрестя вул. Купчинського та вул. Корольова)

Пост (а/д М-12, за Збаразьким кільцем)

Пост (а/д виїзд з с. Великі Гаї)

Пост (а/д М-19, вул. Микулинецька, навпроти ресторану «Шинок»)

Пост (а/д виїзд з с. Петриків, біля маркету «АТБ»)

Пост (а/д М-12, сервісний центр МВС)

Пост (а/д М-09, біля автозаправки «Автотехсервіс»)

Пост (а/д перехрестя с. Біла, Бродівське перехрестя)

Пост (а/д виїзд вул. Текстильна на Об’їзну)

Херсонська область

На контрольних пунктах в'їзду-виїзду з міста Генічеська у трьох напрямках: зі сторони Арабатської Стрілки, Азовського та Новоолексіївки чергують поліцейські, прикордонники, рятувальники та медики. На постах здійснюється бактерицидна обробка автомобілів та перевіряється температура тіла у водія та пасажирів. Також посилили карантинні заходи на межі з Запорізькою областю, де чергують три рухомих пости працівників поліції, посилених працівниками ДСНС.

Хмельницька область

На Хмельниччині з 27 березня діють 11 моніторингових контрольно-пропускних пункти, а саме:

м. Нетішин, вул. Солов’ївська, в напрямку м. Славута;

м. Нетішин, вул. Енергетиків, кільце ХАЕС;

с. Кам’янка (Ізяславський р-н), автодорога Р-26 «Остріг-Кременець»

смт Ямпіль (Білогірський р-н), автодорога Р-32 «Кременець-Ржищів»;

с. Лисогірка (Теофіпольський р-н), автодорога Т-2012 «Ланівці-Теофіполь»

м. Волочиськ, автодорога Т-2311 «Хмельницький-Волочиськ»

смт Війтівці (Волочиський р-н), автодорога М-12 «Стрий-Знамянка»

смт Сатанів (Городоцький р-н), автодорога Т-0903 «Галич-Сатанів»

с. Гусятин (Чемеровецький р-н), автодорога Т-2312 «Городок-Гусятин»

с. Гуків (Чемеровецький р-н), автодорога Р-24 «Татарів-Камянець-Подільський»

с. Жванець (Кам’янець-Подільський р-н), автодорога Н-03 «Житомир-Чернівці»

Черкаська область

У Кам’янці почали діяти обмеження на в‘їзд та виїзд. 4 блок-пости працюють із 6 ранку до 21 вечора. Кожному, хто прибуває чи вибуває із міста, проводять температурний скринінг.

Чернівецька область

У селах Лужани Кіцманського району та Великий Кучурів Сторожинецького району Чернівецької області розгорнули карантинні пости та ввели особливий режим в'їзду і виїзду.

20 березня введено особливий режим в’їзду та виїзду із сіл Топорівці Новоселицького району та Колінківці Хотинського району. Сюди можна завозити тільки продукти харчування та медикаменти. Жителям дозволено виїжджати за межі цих населених пунктів лише у невідкладних справах – якщо потрібна медична допомога або ж на роботу в установи, які забезпечують життєдіяльність інших міст та сіл. Крім того, закрито транзитний рух Магала – Недобоївці.

У Брусниці, Колінківцях, Грозинцях, Бочківцях працюють санітарно-карантинні пости. Їхня мета – обмеження пересування та додаткове інформування населення. Також такі пости є у Вижниці, Снятині, Заліщиках, Атаках, Новодністровську. Тут здійснюють контроль за переміщенням громадян та міряють температуру.

У Чернівецькій області розгорнуто 5 карантинно-епідеміологічних постів (у Звенячині Заставнівського району, Атаках Хотинського району, Оршівцях Кіцманського району, Вижниці та Новодністровську) з метою обмежувальних заходів в’їзду та виїзду на територію області та 2 пости в селі Топорівці Новоселицького та Грозинці Хотинського районів.

На зазначених постах буде запроваджено цілодобове чергування працівників Національної поліції, управління ДСНС, Головного управління Держспоживслужби, медиків, які у разі необхідності, здійснюватимуть превентивні заходи, дезінфекцію транспортних засобів, термометрію водіїв та пасажирів.