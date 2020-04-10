Відеоуроки МОН б’ють рейтинги в YouTube та TikTok

За 5 днів проєкту “Всеукраїнська школа онлайн” уроки на YouTube-каналі МОН переглянуло 3,5 млн глядачів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки.

"Впродовж першого тижня його роботи у вільний доступ було викладено 165 уроків з 11 предметів для 5-11 класів. Лише на YouTube-каналі МОН уроки переглянули понад 3,5 млн глядачів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що мільйонні аудиторії були на телеканалах, що транслювали уроки по всій території України.

У МОН зазначили, що найпопулярнішим предметом, до якого долучилися не тільки діти, а й дорослі, стала англійська мова.

"Англійська мова – предмет, що став найбільш популярним одразу в 4-х класах (5, 6, 7 та 8 кл.). Статистика YouTube-каналу МОН також свідчить, що ці уроки дивляться не лише учні, а й дорослі. Так, більшість акаунтів, з яких заходять саме на уроки англійської мови, належать особам з 18 до 54 років", - зазначили в МОН.

Так, наприклад, відео уроку з англійської мови для 8 класу, де розбиралася тема “Present Simple”, переглянули 83,8 тис. разів. 79,5% аудиторії цього відео – це люди віком від 18 до 54 років, аудиторія від 13 до 17 років – лише 13%. Це можна пояснити тим, що діти можуть переглядати уроки з акаунтів батьків, однак для інших відео частка “дорослих” серед глядачів значно менша. Так, урок з української мови для 9 класу на тему “Складне речення” подивилися 66,4 тис. разів. 23,2% аудиторії цього відео – діти віком з 13 до 17 років.

Також великої популярності отримали руханки – у рейтингу переглядів за перший, другий та третій день руханки посідають перші три сходинки найпопулярніших відео на YouTube-каналі МОН. Сумарно в них понад пів мільйона переглядів.

Популярність цих відео вийшла за межі YouTube та телеканалів і підірвала TikTok. Якщо ввести хештег #руханка в ТікТок, можна побачити відео з охопленням в 9,4 млн осіб. Підлітки записують смішні відео про те, як вони займаються на карантині, коментують зірок, що брали участь у зйомках, та пропонують свої варіанти руханок.

53,3% глядачів дивляться уроки на YouTube-каналі МОН з телефону, і лише 37,3% – з комп’ютера.

Як повідомлялося, уроки транслюються щодня з понеділка по п’ятницю щонайменше до кінця карантину. Кожного дня вони починаються о 10:00.

Зокрема, учні мають доступ до уроків з: української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології.

Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі м. Києва. У відеозаняттях беруть участь українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени тощо. Вони відповідають на запитання, розв'язують задачі та проводять досліди разом з учителями.

Проєкт став можливим завдяки спільним зусиллям Офісу Президента України, Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, громадської спілки «Освіторія», а також понад 40 небайдужих педагогів, що зголосилися стати вчителями для усієї країни.