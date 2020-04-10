Міносвіти пояснює помилки у відеоуроках браком часу при виробництві

Вихід низки відеоуроків з помилками стався через брак часу на експертну перевірку під час виробництва.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки.

"У низці відеоуроків, що вийшли впродовж останніх 5 днів, були помилки, які не вилучили з відео на етапі виробництва. Ситуація, коли в ефір виходить матеріал з помилками, – неприпустима. Основна причина цього – брак часу. Від ідеї створення курсу до першого виходу в ефір пройшло всього 2 тижні. Усі уроки виходили з продакшну вночі напередодні виходу в ефір – близько 30 відео на добу. За таких термінів на обов’язкову експертну перевірку уроків не вистачило часу", - йдеться у повідомленні.

Відтепер, як зазначили в МОН, до перевірки уроків долучаться незалежні експерти, які зможуть переглядати відео та вносити правки до виходу в ефір.

Як повідомлялося, уроки транслюються щодня з понеділка по п’ятницю щонайменше до кінця карантину. Кожного дня вони починаються о 10:00.

Зокрема, учні мають доступ до уроків з: української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології.

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Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі м. Києва. У відеозаняттях беруть участь українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени тощо. Вони відповідають на запитання, вирішують задачі та проводять досліди разом з учителями.

Проєкт став можливим завдяки спільним зусиллям Офісу Президента України, Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, громадської спілки «Освіторія», а також понад 40 небайдужих педагогів, що зголосилися стати вчителями для усієї країни.

6 квітня 2020 року стартував проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», в межах якого виходитимуть відеоуроки з 11 предметів для учнів 5 – 11 класів. Телеуроки транслюють телеканали: «ПлюсПлюс», «112 Україна», NewsOne, «Піксель», ZIK, «УНІАН ТБ», «Індіго», «Рада», «UA: Культура», «UA: Перший», М1, а також телеканал «Дом» (для учнів з окупованих територій) і медіа сервіс Megogo. Школярі також зможуть дивитися ці уроки у Facebook та YouTube.