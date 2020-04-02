МОН не проводитиме перевірку знань учнів на карантині

МОН не проводитиме перевірку знань учнів на карантині

Укрінформ
Міністерство освіти та науки спростовує інформацію про нібито плани щодо перевірки знань учнів, здобутих під час карантину.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

"МОН не планував і не проводитиме загальнонаціональну перевірку знань, здобутих під час карантину", - йдеться у повідомленні.

Як наголошують у відомстві, карантин триває до 24 квітня. Якщо ж уряд ухвалить рішення про зміни цього терміну, Міністерство освіти і науки повідомить про це офіційними каналами.

У МОН запевняють, що ЗНО точно відбудеться.

Окрім того, МОН не рекомендує жодних конкретних платформ для дистанційного навчання.

"Будь-яка інформація від недоброчесних підприємців, що саме їхня платформа рекомендована і затверджена МОН, а тому вчителі можуть використовувати лише її – брехня", - підкреслили у пресслужбі.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню COVID-19.

З понеділка 6 квітня на українських телеканалах та YouTube-каналі Міносвіти стартують онлайн-уроки для учнів 5-11 класів.

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