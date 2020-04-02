МОН не проводитиме перевірку знань учнів на карантині
Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.
"МОН не планував і не проводитиме загальнонаціональну перевірку знань, здобутих під час карантину", - йдеться у повідомленні.
Як наголошують у відомстві, карантин триває до 24 квітня. Якщо ж уряд ухвалить рішення про зміни цього терміну, Міністерство освіти і науки повідомить про це офіційними каналами.
У МОН запевняють, що ЗНО точно відбудеться.
Окрім того, МОН не рекомендує жодних конкретних платформ для дистанційного навчання.
"Будь-яка інформація від недоброчесних підприємців, що саме їхня платформа рекомендована і затверджена МОН, а тому вчителі можуть використовувати лише її – брехня", - підкреслили у пресслужбі.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню COVID-19.
З понеділка 6 квітня на українських телеканалах та YouTube-каналі Міносвіти стартують онлайн-уроки для учнів 5-11 класів.