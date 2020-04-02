Міносвіти спростовує фейки про карантин до 15 травня і скасування ЗНО

Поширювана у батьківських та вчительських групах інформація про продовження загальнонаціонального карантину до 15 травня та скасування зовнішнього незалежного оцінювання не відповідає дійсності.

Про це Міністерство освіти і науки повідомляє у Facebook.

"Інформація про начебто продовження загальнонаціонального карантину до 15 травня 2020 року та відміну ЗНО — фейк. Наразі вона активно поширюється у батьківських та вчительських групах з посиланням на Фейсбук-сторінку МОН. Однак ця інформація не відповідає дійсності", - заявляють у МОН.

У відомстві пояснили, що, за рішенням уряду, карантин триватиме до 24 квітня, і ця дата наразі залишається незмінною.

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Якщо ж буде ухвалене рішення про продовження карантину, Міністерство освіти і науки обіцяє повідомити про це на офіційних ресурсах, а також надіслати відповідні листи місцевим управлінням освіти.

У МОН нагадали, що 2020 року вступ до вишів відбуватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, тож скасування ЗНО є неприпустимим.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню COVID-19.