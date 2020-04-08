ЗНО пройде за звичайним сценарієм, можуть змінитися лише терміни - Мандзій

МОН розглядає стандартний сценарій проведення ЗНО, але можливі зміни щодо дат.

Про це в інтерв’ю порталу LIGA.net сказала т. в. о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

“Наразі ми готуємося до стандартного сценарію проведення ЗНО. Але не виключаємо можливість змін, пов’язаних з вимогами щодо безпеки тестування. Тут потрібна взаємодія між МОН та МОЗ. ... Зміни у проведенні ЗНО можуть бути лише в термінах проведення. Інших змін до процедури тестування вносити не будемо”, - сказала Мандзій.

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Вона додала, що в середині квітня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти буде оприлюднена відеоінструкція проходження основних процедур і процесів під час ЗНО.

Також очільниця МОН зауважила, що міністерство проведе консультаційну зустріч з з представниками МОЗ та головним санітарним лікарем для узгодження питань забезпечення безпеки при проведенні ЗНО.