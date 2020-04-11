У Сумах пасажирський транспорт запрацював у режимі спецрейсів

Із 11 квітня на час карантину пасажирський транспорт у Сумах працює в режимі спецрейсів.

Відповідне рішення щодо цього прийняте Сумським міськвиконкомом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З 11 квітня пасажирський транспорт, який здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади, перевозитиме лише категорії громадян, передбачені Постановою Кабінету міністрів України від 2 квітня 2020 року № 255. Ми не можемо діяти по-іншому. Тож наголошується на тих же спецрейсах, на забезпеченні доставки до місця роботи працівників бюджетоутворюючих підприємств, продовольчих магазинів, об’єктів критичної інфраструктури. Ми сьогодні все це забезпечимо, в тому числі і приватним пасажирським транспортом, який працює згідно з урядовою постановою в режимі спецрейсів», - прокоментував це рішення Сумський міський голова Олександр Лисенко.

За його словами, місцева влада намагається максимально забезпечити перевезення тих людей, кому це дуже потрібно.

«Цей реєстр може поповнюватися кожен день після звернення керівника підприємства до нашого транспортного відділу. Він звертається, ми надаємо перелік документів, який потрібен для користування спецрейсами. Це або пропуск, або посвідчення особи, або довідка з роботи», - зазначив очільник міста.

Як повідомляв Укрінформ, 2 квітня Кабінет міністрів України прийняв Постанову, якою, зокрема, до 24 квітня забороняються регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, зокрема, пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі.

Під дію цієї постанови не підпадають перевезення легковими автомобілями; службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами працівників підприємств, закладів та установ незалежно від форми власності, які забезпечують охорону здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та надання найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок та комунікації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл, за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб і виключно за маршрутами руху, погодженими з органами Національної поліції, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Читайте також: Транспортний форум послабив контроль за використанням дозволів на перевезення

Також дозволяється перевезення працівників закладів та установ незалежно від форми власності, які забезпечують охорону здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та надання найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок та комунікації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл, за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів в міському електричному (трамвай, тролейбус) та автомобільному транспортному засобі, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Станом на ранок 11 квітня у Сумській області зареєстровано 63 лабораторно підтверджені випадки зараження коронавірусом, з них 2 летальних. Одна людина вилікувалася. З усієї кількості заражених 15 осіб госпіталізовано, решта знаходиться на самоізоляції.

Загалом в Україні 2203 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав.

Фото: meria.sumy.ua