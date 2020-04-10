Відмова зупиняти маршрутки: мер Запоріжжя отримав повістку

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк повідомив, що правоохоронці вручили йому повістку за відкритою кримінальною справою щодо факту відмови міської влади зупиняти громадський транспорт згідно з постановою Кабміну.

Про це Буряк написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні зранку до мене в кабінет завітали правоохоронці та вручили повістку за порушеною кримінальною справою. Останнім часом це стало майже звичним явищем. Причина в тому, що міська влада нібито не виконала постанову Кабінету міністрів щодо зупинення громадського транспорту в місті... Повістка так повістка», - написав мер.

Як повідомлялося, на початку тижня ГУНП в Запорізькій області, за матеріалами СБУ, порушила кримінальне провадження щодо ймовірного порушення мером Запоріжжя Володимиром Буряком вимог карантину - за ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Напередодні цього, 7 квітня, Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що СБУ та МВС вже відреагували на дії міського голови Запоріжжя, який проігнорував рекомендації уряду щодо призупинення руху громадського транспорту.

Сам же Буряк пояснив, що карантин не порушував, і в місті транспорт працює у звичайному режимі, а в постанові уряду, мовляв, йдеться лише про транспорт у режимі маршрутного таксі.

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Проте, вже з 8 квітня в Запоріжжі проїзд в громадському транспорті дозволили лише за спеціальними перепустками, які видаються тим категоріям громадян, які зазначені в постанові.

Станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

У Запорізькій області 54 випадки COVID-19.