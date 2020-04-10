Транспортний форум послабив контроль за використанням дозволів на перевезення

Міжнародний транспортний форум до 30 червня 2020 року встановив тимчасові послаблення контролю за документами на вантажні перевезення у системі багаторазової квоти Європейської конференції мінстрів транспорту (ЄКМТ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"На офіційному вебсайті Міжнародного Транспортного Форуму розміщене повідомлення про застосування тимчасового послаблення щодо контролю за документами, які використовуються під час перевезень вантажів у системі багаторазової квоти ЄКМТ", - ідеться у повідомленні.

У міністерстві пояснили, що до 30 червня країнам-учасницям будуть враховані взаємне визнання та подовження дії ЄКМТ-сертифікатів придатності до експлуатації, термін дії яких закінчився після 12.03.2020, а також взаємне визнання діючими короткотермінових дозволів ЄКМТ, дія яких закінчилася під час виконання останнього перевезення через обмеження, введені Україною та іншими країнами з метою запобігання поширенню COVID-19, без унесення змін до записів, зроблених під час першого оформлення таких дозволів.

Відповідно, Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) також ураховуватиме ці послаблення під час контролю наявності дозвільних документів на здійснення нерезидентами України перевезень вантажів по її території.

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Як відомо, дозвіл ЄКМТ - багаторазовий документ, який дозволяє використання автомобільного транспорту для міжнародного перевезення вантажу або проїзду без вантажу територією іноземних держав, що є членами ЄКМТ.