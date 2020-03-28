У Києві кількість хворих на коронавірус зросла до 74 - Кличко

У Києві підтверджений діагноз Covid-19 мають вже 74 особи.

Про це у Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Сьогодні вранці ми отримали від Державної установи “Київський міський лабораторний центр МОЗ України” ще 19 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Захворіли – 10 чоловіків віком від 25-ти до 54-ох років. Та 9 жінок - від 17-ти до 62-ох років”, - написав він.

Кличко додав, що дев’ять пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці. П’ятеро – в міську клінічну лікарню №4. Ще троє - в клінічну лікарню №9.

А двоє киян, що захворіли – на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 28 березня в Україні є 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. З них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.

На цей час коронавірус підтверджено: Вінницька область — 16 випадків; Волинська область — 2 випадки; Дніпропетровська область — 7 випадків; Донецька область — 2 випадки; Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки; Закарпатська область — 1 випадок; Запорізька область — 10 випадків; Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків; м. Київ — 74 випадки; Київська область — 41 випадок; Львівська область — 5 випадків; Луганська область — 2 випадки; Миколаївська область — 1 випадок; Одеська область — 6 випадків; Полтавська область — 1 випадок; Рівненська область — 9 випадків (1 летальний); Сумська область — 5 випадків (1 летальний); Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний); Харківська область — 1 випадок; Херсонська область — 1 випадок; Хмельницька область — 1 випадок Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків; Черкаська область — 3 випадки; Чернігівська область — 1 випадок.

Фото: АА