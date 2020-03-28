На Вінниччині підтвердили Covid-19 у сімнадцятого пацієнта

На Вінниччині станом на 10.00 суботи Covid-19 лабораторно підтвердили у сімнадцятого пацієнта – це житель Вінниці.

Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

«На території Вінницької області зареєстровано 56 підозр на Covid-19. В 17 випадках виявлений коронавірус, в т.ч. в 2 дітей. Зразки матеріалів ще від 66 хворих досліджуються», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, лабораторно підтверджені випадки зареєстровані: місто Вінниця - 13, Вінницький район – 1, Чернівецький район – 1, Жмеринський район - 1 місто Ладижин – 1.

У 29 випадках діагноз лабораторно не підтверджений.

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 28 березня в Україні є 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослий, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.