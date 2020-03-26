Українців просять не вестися на рекламу - жоден засіб проти Сovid-19 не зареєстрований

В Україні не зареєстровано жодного лікарського засобу, який має відповідні показання до застосування в якості лікування/профілактики коронавірусу COVID-19, відповідно реклама щодо засобів з нібито подібними властивостями є незаконною.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«Звертаємо увагу, що наразі в Україні не зареєстровано жодного лікарського засобу, який має відповідні показання до застосування в якості лікування/профілактики проти коронавірусу COVID-19. Тому інформація для споживачів реклами про можливість придбання лікарських засобів, що мають лікувальну/профілактичну дію на коронавірус, наразі є незаконною, недобросовісною рекламою, вводить/може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі та суспільству внаслідок неточності, недостовірності, перебільшення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до Держпродспоживслужби останнім часом почали надходити звернення громадян щодо розповсюдження реклами лікарських засобів, які нібито мають лікувально-профілактичні властивості щодо захворювання на коронавірус COVID-19. Тож відомство наголошує, що у разі встановлення фактів розповсюдження такої реклами до порушників будуть вжиті заходи, які передбачені статтями 26, 27 Закону України «Про рекламу» та Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, що затверджений постановою Кабінету міністрів України №693 від 26 травня 2004 року. Підкреслюється, що, згідно зі статтею 10 Закону України «Про рекламу», недобросовісна реклама забороняється.

Держпродспоживслужба пропонує у разі виявлення реклами лікарських засобів з інформацією щодо лікувальної/профілактичної дії відносно коронавірусу звертатися до відомства та його територіальних органів.

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Держпродспоживслужба інформує, що, відповідно до статті 21 Закону України «Про рекламу», дозволяється реклама лише таких лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, до застосування в Україні; лише таких лікарських засобів, які відпускаються без рецепта лікаря та які не внесені центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я до переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування. Також реклама лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню. У рекламі лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення: відомостей, які можуть справляти враження, що за умови застосування лікарського засобу чи медичного виробу консультація з фахівцем не є необхідною; відомостей про те, що лікувальний ефект від застосування лікарського засобу чи медичного виробу є гарантованим; тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров'я через невикористання лікарських засобів, медичних виробів та медичних послуг, що рекламуються; тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються; посилань на лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів; посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

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