Ліквідацію Державної СЕС оскаржують у суді

Окружний адміністративний суд Києва просять визнати протиправною ліквідацію Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Про це інформує пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов про визнання протиправними та нечинними окремих пунктів постанови уряду, якою було ліквідовано Державну санітарно-епідеміологічну службу. Зокрема, йдеться про положення п. 2, 3 і 4 постанови Кабінету міністрів України №348 від 29 березня 2017 року «Деякі питання санітарно-епідеміологічної служби», - ідеться в повідомленні.

На думку позивача, ліквідація компетентного органу з питань санітарного та епідемічного благополуччя населення унеможливлює реалізацію положень закону «Про захист населення від інфекційних хвороб», сприяє їх поширенню та порушує конституційні права громадян на охорону здоров’я і життя, як найвищу соціальну цінність.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі, зазначили в пресслужбі.

Як повідомлялося, Кабмін у березні 2017 року ліквідував СЕС, пояснивши, зокрема, що її функції вже виконує Міністерство охорони здоров'я, Державна служба з питань праці, Держпродспоживслужба.

У лютому 2020 року уряд після спалаху коронавірусу призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем.