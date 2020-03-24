Гладковський позивається до НАЗК - суд взявся за справу

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського на Національного агентства з питань запобігання корупції, в якому він просить скасувати рішення НАЗК про результати перевірки його декларацій.

Про це інформує пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста відкрив провадження в адміністративній справі за позовом Олега Гладковського до Національного агентства з питань запобігання корупції», - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадують, що позивач просить суд визнати протиправними та скасувати рішення НАЗК про результати повної перевірки його декларацій за 2015 (виправленої) та 2016 роки. Серед інших вимог позову - скасувати рішення НАЗК, яким було затверджено обґрунтований висновок щодо виявлення ознак правопорушення, пов’язаного із корупцією, та направлено рішення про результати перевірки декларації Гладковського за 2015 рік до Національного антикорупційного бюро України.

Суд ухвалив розглядати справу у письмовому провадженні без повідомлення учасників справи.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня минулого року затримали Гладковського. Наступного дня йому оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків, стверджують в САП.

Крім того, додали в прокуратурі, колишній посадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва за 2016-2018 роки.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень.

21 жовтня за Гладковського внесли заставу і він вийшов із СІЗО.

20 грудня ВАКС дозволив зняти електронний браслет з Гладковського.