Суд дозволив Гладковському виїжджати за межі Київщини - адвокат

Вищий антикорупційний суд дозволив колишньому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському виїжджати за межі Київської області.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Гладковського Руслан Волинець.

“Вчора було засідання Антикорупційного суду, на якому прокуратура звернулася з проханням продовжити всі 5 обов’язків (Гладковському - ред.). Ми виступили проти цього одного обов’язку (не покидати Київську область - ред.), щоб його (продовження - ред.) не задовольняли. І суд прийняв рішення відмовити у частині заборони виїзду за територію Київської області. Тобто, Гладковський може на поточний момент вільно пересуватися за територію Київської області”, - сказав Волинець.

Адвокат уточнив, що у Гладковського залишилися наступні обов’язки: прибувати до детектива за вимогою, при зміні місця проживання чи реєстрації повідомляти про це, утримуватися від спілкування з певними особами у рамках провадження, здати паспорти для виїзду за кордон.

За словами Волинця, обов'язки Гладковському продовжені до 18 квітня.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня минулого року затримали Гладковського. Наступного дня йому оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків, стверджують в САП.

Крім того, додали в прокуратурі, колишній посадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва за 2016-2018 роки.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень.

21 жовтня за Гладковського внесли заставу і він вийшов із СІЗО.

20 грудня ВАКС дозволив зняти електронний браслет з Гладковського.