Суд дозволив зняти електронний браслет із Гладковського - адвокат

Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з колишнього заступника секретаря РНБО та чинного президента корпорації “Богдан” Олега Гладковського.

Про це з посиланням на адвоката Гладковського Руслана Волинця повідомляє hromadske.

“Так, суд сьогодні дозволив зняти із підзахисного електронний браслет. Ми надали відповідні докази його належної процесуальної поведінки впродовж цих двох місяців. Прокурори просили продовжити усі обов'язки, ми просили зняти браслет. Суд дозволив, і його вже зняли”, — зазначив Волинець.

Водночас адвокат додав, що усі інші обов'язки, покладені на Гладковського, суд продовжив, паспорти йому не повернули.

Як повідомлялося, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд відправив під арешт на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень колишнього заступника секретаря Ради безпеки та оборони України Олега Гладковського.

21 жовтня за Гладковського внесли заставу і він вийшов із СІЗО.