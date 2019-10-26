Адвокат Гладковського повідомив, що НАБУ подало новий позов
Про це повідомляє пресслужба корпорації "Богдан".
За словами адвоката, нова справа проти Гладковського про неявку на допит до слідчого НАБУ у липні є черговим свідченням політично вмотивованого переслідування.
Волинець зазначив, що 19 липня факт неможливості прибуття до слідчого, окрім юридичних каналів, "широко транслювався усіма засобами масової інформації для уникнення будь-яких інсинуацій та маніпуляцій".
Адвокат додав, що липнева поїздка Гладковського за кордон була запланована ним ще у травні поточного року, а не за день до допиту, про що свідчить час придбання квитків на літак.
Судове засідання відбудеться у понеділок 28 жовтня о 9:30 у Вищому антикорупційному суді України.
Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).
18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру Гладковському у «зловживанні владою та службовим становищем» та «декларуванні недостовірної інформації».
19 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 623 130 грн.