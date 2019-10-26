Адвокат Гладковського повідомив, що НАБУ подало новий позов

Адвокат колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Руслан Волинець заявляє, що НАБУ звернулося до суду з вимогою притягнути Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів 19 липня.

Про це повідомляє пресслужба корпорації "Богдан".

За словами адвоката, нова справа проти Гладковського про неявку на допит до слідчого НАБУ у липні є черговим свідченням політично вмотивованого переслідування.

Волинець зазначив, що 19 липня факт неможливості прибуття до слідчого, окрім юридичних каналів, "широко транслювався усіма засобами масової інформації для уникнення будь-яких інсинуацій та маніпуляцій".

Адвокат додав, що липнева поїздка Гладковського за кордон була запланована ним ще у травні поточного року, а не за день до допиту, про що свідчить час придбання квитків на літак.

Судове засідання відбудеться у понеділок 28 жовтня о 9:30 у Вищому антикорупційному суді України.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

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18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру Гладковському у «зловживанні владою та службовим становищем» та «декларуванні недостовірної інформації».

19 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 623 130 грн.