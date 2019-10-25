САП просить збільшити заставу Гладковському до 100 мільйонів

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржили в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду запобіжний захід для екс-заступника РНБО Гладковського.

Про це повідомила у коментарі кореспондентові Укрінформу прес-секретар САП Ольга Постолюк.

«Прокуратура просить збільшити розмір застави для Гладковського до 100 мільйонів гривень», - повідомила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

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18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру Гладковському у «зловживанні владою та службовим становищем» та «декларуванні недостовірної інформації».

19 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 623 130 грн.

Фото: RFE/RL