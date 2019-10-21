Гладковський вийшов із СІЗО під заставу у 10 мільйонів

Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський вийшов із СІЗО під заставу.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу його адвокат Руслан Волинець.

“Олег Гладковський вийшов із СІЗО під заставу”, - сказав він.

При цьому адвокат додав, що його підзахисний продовжує голодування.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру Гладковському у «зловживанні владою та службовим становищем» та «декларуванні недостовірної інформації».

19 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 623 130 грн.

Фото: RFE/RL