За Гладковського внесли заставу - адвокат

За ексзаступника секретаря РНБО та президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського внесли заставу.

Кошти перерахували близькі підозрюваного, повідомив "5 каналу" адвокат Гладковського Руслан Волинець.

Як зазначається, нині правозахисники очікують відповідні документи від суду. На волю Гладковський може вийти вже сьогодні.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру Гладковському у «зловживанні владою та службовим становищем» та «декларуванні недостовірної інформації».

19 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 623 130 грн.