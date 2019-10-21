Справа Гладковського: корпорація "Богдан" звернулася до послів країн G7

Компанія «Богдан Моторс» поінформувала послів країн Великої Сімки щодо ситуації із затриманням та висловленням підозри колишньому першому заступнику секретаря РНБО, президенту корпорації «Богдан» Олегу Гладковському.

Про це повідомляється на сайті корпорації "Богдан".

"Компанія «Богдан Моторс» поінформувала послів країн Великої Сімки щодо продовження політично вмотивованих дій та безпідставних звинувачень на адресу О.В. Гладковського та підприємств, які входять до корпорації. У корпорації «Богдан» вкотре закликали світову спільноту звернути увагу на факти ручного керування правоохоронними органами та судами з боку узурпованої владної вертикалі в Україні", - йдеться в повідомленні.

У надісланому послам країн Великої Сімки зверненні повідомляється про перебіг подій 17-19 жовтня, коли працівники НАБУ затримали нинішнього президента корпорації «Богдан» Гладковського через нібито зловживання владою та службовим становищем та декларування недостовірної інформації (ч.2 ст. 364, ст.366-1 КК). При цьому наголошується, що лише 18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру Гладковському.

Компанія «Богдан Моторс», дочірнє підприємство якої виконує державне оборонне замовлення з постачання автомобільної колісної техніки до Збройних сил України, висловила також позицію в частині тверджень про «завищення ціни на продукцію».

У компанії заявили, що вихід «Богдан Моторс» на пропозицію постачання вантажних автомобілів для ЗСУ дав змогу знизити ціну на цю категорію автомобільної техніки, оскільки до того моменту Збройні сили України закуповували таку техніку лише у одного виробника. Конкурентна ціна від «Богдану», яка була нижчою від аналогічної пропозиції, дозволила суттєво зекономити гроші держбюджету та, відповідно, закупити більше автомобілів для потреб частин та підрозділів.

Також у «Богдан Моторс» наголосили, що закупівля автомобілів «Богдан-63172» відбувається у повній відповідності із Законами України та підзаконними актами, такими як чинна редакція постанов Кабінету міністрів України №517 та №464. Які чітко регламентують весь порядок формування ціни під час здійснення державного оборонного замовлення.

У свою чергу Олег Гладковський заявив, що він висловлює заперечення з такого рішення суду і вважає порушену проти нього справу політично вмотивованою.

Гладковський продовжує голодування на знак протесту проти правового свавілля, вчиненого проти нього, вважаючи справу політично заангажованою і такою, що переслідує насамперед медійний результат.

Як повідомлялося, 17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). За повідомленнями у ЗМІ, НАБУ начебто мало інформацію, що Гладковський намагався вилетіти з України з родиною.

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18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру Гладковському у «зловживанні владою та службовим становищем» та «декларуванні недостовірної інформації».

19 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 623 130 грн.

17 жовтня Гладковський на знак протесту оголосив голодування.

Гладковський Фото: @MaryanKushnir