Суд заарештував Гладковського

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексзаступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави у понад 10 млн грн.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, Гладковського заарештували на 60 днів - до 15 грудня включно. Разом з тим він може вийти під заставу у розмірі 10 млн 623 тис грн.

“Обрати підозрюваному Гладковському Олегу Володимировичу 5 лютого 1970 року народження запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 днів до 15 грудня 19 року включно. Визначити підозрюваному ...заставу у 5530 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 10 млн 623 тисяч 130 грн”, - оголосив суддя.

У разі внесення застави, як сказав суддя, на підозрюваного покладаються наступні обов'язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді або суду за першою вимогою, не залишати територію Київської області без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватись від спілкування із свідками кримінального провадження, здати на зберігання до відповідного органу свій закордонний паспорт, а також носити електронний засіб контролю.

Термін дії вказаних обов'язків становить 2 місяці з моменту внесення застави.

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Після внесення застави підозрюваний може бути звільнений з-під варти.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського. Наступного дня Гладковському оголосили підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня почав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12-ї години 19 жовтня.

Прокурори просили суд обрати Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 100 млн грн.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме - ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків, стверджують в САП.

Крім того, додали в прокуратурі, з’ясувалося, що колишній посадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці за 2016-2018 роки.

Водночас у корпорації "Богдан Моторс", президентом якої є Гладковський, заявили, що закупівля автомобілів "Богдан 63172" відбувається згідно з чинною редакцією постанов Кабінету міністрів України №517 та №464, які регламентують весь порядок формування ціни під час здійснення державного оборонного замовлення.