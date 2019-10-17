Гладковського затримали в аеропорту "Бориспіль". НАБУ назвало причину

У Національному антикорупційному бюро підтвердили затримання колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Така інформація оприлюднена у Twitter відомства.

"НАБУ підтверджує затримання експершого заступника секретаря РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

#НАБУ підтверджує затримання експершого заступника секретаря #РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). Слідчі дії тривають. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства. Деталі – згодом. pic.twitter.com/o7r1ZxDMI3 — NAB Ukraine (@nab_ukr) 17 жовтня 2019 р.

Зазначається, що слідчі дії тривають.

У НАБУ пообіцяли згодом оприлюднити деталі затриманння.

Водночас, у Держприкордонслужбі також не розкривають обставин затримання Гладковського, який нібито намагався вилетіти з України.

"В пресслужбі ДПСУ наразі немає інформації про обставини затримання Гладковського", - сказали кореспондентові Укрінформу у прикордонному відомстві, пообіцявши надати більш детальну інформацію пізніше.

Раніше у коментарі Укрінформу обізнаний співрозмовник у НАБУ повідомив, що детективи затримали Гладковського поблизу аеропорту "Бориспіль".

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела інформували, що Гладковського затримали детективи НАБУ дорогою з аеропорту, де його "завернули" прикордонники. Гладковський нібито намагався вилетіти з сім’єю з країни.

25 лютого ц.р. у програмі "Наші гроші" була озвучена інформація про "багаторічну схему вимивання сотень мільйонів гривень" із українського оборонного комплексу, до якої, за даними журналістів, нібито причетний син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а також сам Гладковський і представники "Укроборонпрому".

Гладковський відкинув звинувачення у корупції та звернувся до НАБУ й ГПУ з проханням перевірити факти, наведені в журналістському розслідуванні.

Президент 4 березня підписав указ про звільнення Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони.