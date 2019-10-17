НАБУ затримало Гладковського - джерело

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського.

Про це повідомило Укрінформу обізнане джерело у бюро.

“Затримали Гладковського поблизу аеропорту “Бориспіль”, - сказав співрозмовник.

Деталі затримання будуть оприлюднені згодом, пообіцяли у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого у програмі "Наші гроші" була озвучена інформація про "багаторічну схему вимивання сотень мільйонів гривень" із українського оборонного комплексу, до якої, за даними журналістів, нібито причетний син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а також сам Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Гладковський відкинув звинувачення у корупції та звернувся до НАБУ й ГПУ з проханням перевірити факти, наведені в журналістському розслідуванні.

Президент 4 березня підписав указ про звільнення Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони.