Справа Гладковського: у “Богдані” заявляють про можливий зрив держзамовлення

Колектив черкаського автозаводу "Богдан Моторс" заявляє, що останні події навколо підприємства можуть поставити під загрозу виконання державного оборонного замовлення.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті корпорації "Богдан".

"Усі події, що останнім часом розгортаються навколо нашого підприємства, вносять неабияку нервовість у настрої працівників. Тож результат такого перебігу подій ставить під загрозу у найближчій перспективі виконання державного оборонного замовлення", - наголошують на автозаводі.

У заяві також висловлюється обурення щодо "неправдивих і безпідставних" звинувачень, оприлюднених 18 жовтня під час засідання Вищого антикорупційного суду, який має обрати президентові корпорації "Богдан" і колишньому першому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олегу Гладковському запобіжний захід.

Зокрема, колектив автозаводу наголошує, що вантажні автомобілі підвищеної прохідності "Богдан-63172" протягом виготовлення та постачання до Збройних сил України мали нижчу ціну порівняно з цінами на аналогічну техніку інших постачальників.

“Всі контракти за державним оборонним замовленням виконувались і виконуються нашим підприємством достроково. При цьому автомобілі під час експлуатації не мали зауважень від військових, а гарантійні звернення мали мінімальну кількість, як для такого обсягу поставок”, - зазначають на підприємстві.

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Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського. Наступного дня йому оголосили підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

За даними САП, експосадовець використав надану йому владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме - ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Зокрема, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 ("Богдан 6317") за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків, стверджують у САП.

Крім того, за даними прокуратури, колишній посадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва за 2016-2018 роки.