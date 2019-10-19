Ще один політик заявив про готовність взяти Гладковського на поруки

Народний депутат ІV скликання Олег Зімін заявив про готовність взяти на поруки затриманого ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Про це він заявив під час засідання Вищого антикорупційного суду, який обирає запобіжний захід Гладковському, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Зіміна, він знає Гладковського вже понад 20 років, добре знає його сім'ю і впевнений, що Гладковський нікуди з Києва не виїде і тікати від правосуддя не буде.

Також ексдепутат заявив про готовність нести відповідальність в разі порушення Гладковським умов звільнення на поруки.

Суд щодо обрання запобіжного заходу затриманому продовжується.

Як повідомлялося, ВАКС увечері 18 жовтня почав обрання запобіжного заходу Гладковському. На судовому засіданні народні депутати від "Європейської солідарності" Ростислав Павленко та Максим Саврасов висловили готовність взяти на поруки ексзаступника секретаря РНБО. Також про готовність взяти на поруки Гладковського заявив і кандидат у народні депутати, блогер Андрій Серебрянський.

Вночі суд оголосив перерву в засіданні і продовжив обирати запобіжний захід Гладковському о 12-й годині 19 жовтня.

Детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського. Наступного дня Гладковському оголосили підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Прокурори просять взяти Гладковського під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів 782 гривень.

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У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме - ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків, стверджують в САП.

Крім того, додали в прокуратурі, з’ясувалося, що колишній посадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці за 2016-2018 роки.

Водночас у корпорації "Богдан Моторс", президентом якої є Гладковський, заявили, що закупівля автомобілів "Богдан 63172" відбувається згідно з чинною редакцією постанов Кабінету міністрів України №517 та №464, які регламентують весь порядок формування ціни під час здійснення державного оборонного замовлення.

Фото: @MaryanKushnir