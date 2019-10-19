Суд продовжив обирати запобіжний захід Гладковському

Вищий антикорупційний суд України продовжив засідання з обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У суді присутні Гладковський та його адвокати.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського. Наступного дня Гладковському оголосили підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня почав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12-ї години 19 жовтня.

Прокурори просять суд обрати Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 100 млн грн.

Як зазначили у САП, встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме - ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

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За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків, стверджують в САП.

Крім того, додали в прокуратурі, з’ясувалося, що колишній посадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці за 2016-2018 роки.

Водночас у корпорації "Богдан Моторс", президентом якої є Гладковський, заявили, що закупівля автомобілів "Богдан 63172" відбувається згідно з чинною редакцією постанов Кабінету міністрів України №517 та №464, які регламентують весь порядок формування ціни під час здійснення державного оборонного замовлення.

Фото: @MaryanKushnir