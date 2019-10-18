Справа Гладковського: Нацкорпус під судом вимагає арештувати ексчиновника
Про це повідомляє Громадське.
Протестувальники скандують «Гладковського за ґрати» та обіцяють не розходитись, поки суд не винесе своє рішення.
October 18, 2019
Як повідомляв Укрінформ, 18 жовтня НАБУ повідомило Гладковському про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем - ред.) та ст. 366-1 (Декларування недостовірної інформації - ред.) Кримінального кодексу України.
Як зазначили у САП, встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".
17 жовтня колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олег Гладковський намагався виїхати з України. Його не випустили й невдовзі затримали в ресторані, куди він поїхав з аеропорту.
Водночас у корпорації «Богдан» повідомили, що Гладковський планував летіти на міжнародну виставку автобусної техніки у Брюсселі, а не намагався залишити Україну.
Фото: Вікторія Рощина, Громадське