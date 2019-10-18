Справа Гладковського: Нацкорпус під судом вимагає арештувати ексчиновника

Представники Національного корпусу під Вищим антикорупційним судом вимагають арештувати колишнього заступника секретаря Ради з нацбезпеки й оборони та нинішнього президента корпорації «Богдан» Олега Гладковського.

Про це повідомляє Громадське.

Протестувальники скандують «Гладковського за ґрати» та обіцяють не розходитись, поки суд не винесе своє рішення.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 жовтня НАБУ повідомило Гладковському про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем - ред.) та ст. 366-1 (Декларування недостовірної інформації - ред.) Кримінального кодексу України.

Як зазначили у САП, встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

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17 жовтня колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олег Гладковський намагався виїхати з України. Його не випустили й невдовзі затримали в ресторані, куди він поїхав з аеропорту.

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Водночас у корпорації «Богдан» повідомили, що Гладковський планував летіти на міжнародну виставку автобусної техніки у Брюсселі, а не намагався залишити Україну.

Фото: Вікторія Рощина, Громадське