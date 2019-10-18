Колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони Олегу Гладковському повідомили про підозру.

Про це повідомляє 18 жовтня у Facebook Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким погоджено повідомлення про підозру колишньому першому заступнику секретаря Ради Національної безпеки та оборони. У п’ятницю, 18 жовтня 2019 року, детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому посадовцю у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем - ред.) та ст. 366-1 (Декларування недостовірної інформації - ред.) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у САП, встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

За даними САП, ця особа забезпечила включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків, зазначають у САП.

"Крім того з’ясувалося, що колишній посадовець не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці, а саме 54 тис. дол. США (за 2016 рік), 63 тис. дол. США (за 2017 рік) та 47,5 тис. дол. США (за 2018 рік)", - додали у відомстві.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомляв Укрінформ, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Водночас у корпорації "Богдан" затримання колишнього посадовця назвали безпідставним і політично заангажованим. У компанії заявили, що Гладковський прямував на світову виставку автобусної техніки Bus world-2019, яка розпочинається 18 жовтня у Брюсселі.

25 лютого у програмі "Наші гроші" була озвучена інформація про "багаторічну схему вимивання сотень мільйонів гривень" з українського оборонного комплексу, до якої, за даними журналістів, нібито причетний син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а також він сам та представники Укроборонпрому.

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Гладковський відкинув звинувачення у корупції та звернувся до НАБУ й ГПУ з проханням перевірити факти, наведені в журналістському розслідуванні.

Тодішній президент Петро Порошенко 4 березня підписав указ про звільнення Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.