Гладковський оголосив голодування

Ексзаступник секретаря РНБО і президент корпорації “Богдан” Олег Гладковський називає незаконним своє затримання та на знак протесту оголошує голодування.

Про це повідомляється на сайті корпорації.

«За останні пів року, відколи я повернувся до корпорації «Богдан», я десятки разів вилітав за кордон для участі у перемовинах із бізнес-партнерами і завжди повертався в Україну»,- зазначив Гладковський.

Він наголосив, що жодних обмежень на виїзд за кордон у нього ніколи не було. Повісток із викликами на допит чи проведення слідчих дій не надсилалось.

“Я весь час співпрацював із детективами НАБУ надаючи свідчення та необхідні пояснення”, - запевнив ексчиновник.

Раніше Гладковський заявляв у коментарі ТСН телефоном, що про причини затримання йому не повідомили.

"У нас ніхто нічого не говорить. Продовжують робитися ті фейки, які вже робляться щодо мене тривалий час. Оце, про що говориться (оприлюднені підозри – ред.) – це повна дурниця", - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, детективи НАБУзатримали 17 жовтня колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем. Наразі з ним тривають слідчі дії.

Водночас, у корпорації “Богдан” затримання колишнього посадовця назвали безпідставним і політично заангажованим. У компанії заявили, що Гладковський прямував на світову виставку автобусної техніки Bus world 2019, яка розпочинається 18 жовтня у Брюсселі.

25 лютого у програмі "Наші гроші" була озвучена інформація про "багаторічну схему вимивання сотень мільйонів гривень" із українського оборонного комплексу, до якої, за даними журналістів, нібито причетний син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а також сам Гладковський і представники Укроборонпрому.

Гладковський відкинув звинувачення у корупції та звернувся до НАБУ й ГПУ з проханням перевірити факти, наведені в журналістському розслідуванні.

Президент 4 березня підписав указ про звільнення Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони.