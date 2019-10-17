У корпорації “Богдан” прокоментували затримання Гладковського

У корпорації “Богдан” затримання НАБУ колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського назвали безпідставним і політично заангажованим.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті корпорації.

У повідомленні йдеться, що Гладковський не мав наміру залишити Україну, а прямував на світову виставку автобусної техніки Bus world 2019, яка розпочинає свою роботу 18 жовтня у Брюсселі.

“Він був офіційно запрошений на цей захід і мав на меті взяти участь у низці запланованих ділових перемовин, як очільник провідної автомобілебудівної корпорації”, - зазначають у корпорації.

“Після уходу з державної служби Олег Гладковський офіційно повернувся до управління корпорацією і в цьому статусі неодноразово виїздив за кордон і повертався в Україну. Отже зручна для багатьох версія про начебто спробу залишити Україну не витримує жодної критики”, - йдеться у повідомленні.

У корпорації вважають, що “дії силовиків дуже схожі на політично вмотивовані, як це було з обшуками просто у переддень виборів, і вказують на керування силовими відомствами держави у ручному режимі на догоду гарній телевізійній картинці та відволіканню соціальної уваги від реальних проблем у економіці країни”.

Як повідомлялося, раніше у НАБУ підтвердили затримання колишнього заступника секретаря РНБО Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем. Наразі з ним тривають слідчі дії.

Як повідомляв Укрінформ, детективи Національного антикорупційного бюро затримали колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського.

25 лютого у програмі "Наші гроші" була озвучена інформація про "багаторічну схему вимивання сотень мільйонів гривень" із українського оборонного комплексу, до якої, за даними журналістів, нібито причетний син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а також сам Гладковський і представники Укроборонпрому.

Гладковський відкинув звинувачення у корупції та звернувся до НАБУ й ГПУ з проханням перевірити факти, наведені в журналістському розслідуванні.

Президент 4 березня підписав указ про звільнення Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони.