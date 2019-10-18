Суд обирає запобіжний захід Гладковському
Про це повідомляє Радіо свобода.
Як повідомляв Укрінформ, 18 жовтня НАБУ повідомило Гладковському про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем - ред.) та ст. 366-1 (Декларування недостовірної інформації - ред.) Кримінального кодексу України.
Адвокати Гладковського оскаржують його затримання. (Клопотання). Що каже про затримання Гладковський у відео pic.twitter.com/4mGH7atcfq— Marian Kushnir (@MaryanKushnir) 18 жовтня 2019 р.
Точка зору Олега Гладковського по його обвинуваченню. Вважає себе не винуватим. pic.twitter.com/q88bedgZCn— Marian Kushnir (@MaryanKushnir) 18 жовтня 2019 р.
Як зазначили у САП, встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".
У Вищому антикорупційному суді розглядатимуть клопотання про обрання запобіжного заходу Гладковському pic.twitter.com/XC9GCCv56J— Marian Kushnir (@MaryanKushnir) 18 жовтня 2019 р.
За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".
Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків, зазначають у САП.
Крім того з’ясувалося, що колишній посадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці за 2016-2018 роки, додали у відомстві.
Водночас у компанії "Богдан Моторс" заявили, що закупівля автомобілів "Богдан 63172" відбувається у повній відповідності з чинною редакцією постанов Кабінету міністрів України №517 та №464, які регламентують весь порядок формування ціни під час здійснення державного оборонного замовлення.
Фото: Радіо Свобода