Суд обирає запобіжний захід Гладковському

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони Олегу Гладковському.

Про це повідомляє Радіо свобода.

Як повідомляв Укрінформ, 18 жовтня НАБУ повідомило Гладковському про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем - ред.) та ст. 366-1 (Декларування недостовірної інформації - ред.) Кримінального кодексу України.

Адвокати Гладковського оскаржують його затримання. (Клопотання). Що каже про затримання Гладковський у відео pic.twitter.com/4mGH7atcfq — Marian Kushnir (@MaryanKushnir) 18 жовтня 2019 р.

Точка зору Олега Гладковського по його обвинуваченню. Вважає себе не винуватим. pic.twitter.com/q88bedgZCn — Marian Kushnir (@MaryanKushnir) 18 жовтня 2019 р.

Як зазначили у САП, встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

У Вищому антикорупційному суді розглядатимуть клопотання про обрання запобіжного заходу Гладковському pic.twitter.com/XC9GCCv56J — Marian Kushnir (@MaryanKushnir) 18 жовтня 2019 р.

За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків, зазначають у САП.

Крім того з’ясувалося, що колишній посадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці за 2016-2018 роки, додали у відомстві.

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Водночас у компанії "Богдан Моторс" заявили, що закупівля автомобілів "Богдан 63172" відбувається у повній відповідності з чинною редакцією постанов Кабінету міністрів України №517 та №464, які регламентують весь порядок формування ціни під час здійснення державного оборонного замовлення.

Фото: Радіо Свобода