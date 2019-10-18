Справа Гладковського: корпорація "Богдан" спростовує завищену ціну на авто для армії

У компанії "Богдан Моторс" спростовують оприлюднену в ЗМІ інформацію щодо завищеної ціни автомобілів "Богдан-63172", які постачалися в рамках оборонного держзамовлення.

Про це заявили у пресслужбі компанії.

"Вихід "Богдан Моторс" на пропозицію постачання вантажних автомобілів для ЗСУ дозволив знизити ціну на цю категорію автомобільної техніки, оскільки до того моменту Збройні сили України закуповували таку техніку лише у одного виробника. Конкурентна ціна від "Богдану", яка була нижчою від аналогічної пропозиції, дозволила суттєво зекономити гроші держбюджету та, відповідно, закупити більше автомобілів для потреб частин та підрозділів", - стверджується у заяві.

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Також у пресслужбі наголошують, що "закупівля автомобілів "Богдан 63172" відбувається у повній відповідності з чинною редакцією постанов Кабінету міністрів України №517 та №464. Вони чітко регламентують весь порядок формування ціни під час здійснення державного оборонного замовлення".

Перші поставки автомобілів "Богдан 6317" на базі білоруських машкомплектів розпочалися у 2016 році, нагадали в компанії. У цих автомобілях використовувався двигун закордонного виробництва, який тоді ставився і на автомобілі сімейства КРАЗ.

На підставі попереднього звернення "Богдан Моторс" до Міністерства оборони, 2017 року вийшло доручення МО України, відповідно до якого було прийнято рішення про проведення міжвідомчих випробувань модифікації автомобіля з двигуном Weichai Power. Війська отримали новий автомобіль "Богдан 63172" з потужним надійним двигуном, коробкою передач Fast Gear та зчепленням Hummer турецького виробництва, підкреслили у пресслужбі.

Автомобіль "Богдан 63172" у 2018 році почав надходити до військ.

Також у компанії підкреслили, що нині в армії експлуатуються понад 1200 військових автомобілів різних класів та модифікацій виробництва "Богдан Моторс".

Як повідомляв Укрінформ, 18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони Олегу Гладковському. Зокрема, у САП вважають, що Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом держбюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", кінцевим власником якої він є. Завдані державі збитки у САП оцінили в понад 10,62 млн грн.

У липні 2019 року, після того, як НАБУ провело обшуки у приміщеннях "Богдан Моторс", у компанії заявляли, що вважають звинувачення НАБУ надуманими та безпідставними. А також наголошували, що закупівля автомобілів виробництва "Богдан Моторс" відбувається "у повній відповідності з чинною редакцією постанови Кабінету міністрів України №517", яка, як уточнили у компанії, чітко регламентує порядок формування ціни під час здійснення державного оборонного замовлення.