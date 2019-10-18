Генпрокурор розповів, коли Гладковському повідомлять про підозру

Генеральна прокуратура в п'ятницю, 18 жовтня, повідомить про підозру колишнього першого заступника секретаря РНБО Олегу Гладковскому.

Про це генпрокурор сказав в ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В основі підозри для Гладковського – порушення антикорупційного законодавства, неправдиве декларування. І друге – це порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель і, власне, використання службового становища для того, щоб неправомірно впливати на результати цих тендерних закупівель, внаслідок чого було отримано неправомірну вигоду", - повідомив Рябошапка.

Він також підтвердив, що в розслідуванні стосовно Гладковського використовується, в тому числі, інформація, яка була розкрита журналістами програми "Наші гроші". Водночас, генпрокурор підкреслив, що доказів зібрано достатньо, щоб повідомити Гладковського про підозру.

"Слідство вважає, що докази зібрані повно, і вони є обґрунтованими, власне, для того, щоб повідомити завтра про підозру у вчиненні цих двох злочинів. Тобто доказів на даний момент є достатньо для того, щоб це зробити", - зауважив генпрокурор.

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Водночас, Руслан Рябошапка зазначив, що запитання, де зараз перебуває Олег Гладковський, краще ставити представникам НАБУ.

Як повідомляв Укрінформ, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем. Наразі з ним тривають слідчі дії.

Водночас, у корпорації “Богдан” затримання колишнього посадовця назвали безпідставним і політично заангажованим. У компанії заявили, що Гладковський прямував на світову виставку автобусної техніки "Bus world-2019", яка розпочинається 18 жовтня у Брюсселі.

25 лютого у програмі "Наші гроші" була озвучена інформація про "багаторічну схему вимивання сотень мільйонів гривень" з українського оборонного комплексу, до якої, за даними журналістів, нібито причетний син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а також він сам та представники Укроборонпрому.

Гладковський відкинув звинувачення у корупції та звернувся до НАБУ й ГПУ з проханням перевірити факти, наведені в журналістському розслідуванні.

Президент Петро Порошенко 4 березня підписав указ про звільнення Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони.