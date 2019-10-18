Прокуратура просить для Гладковського заставу у 100 мільйонів

Спеціальна антикорупційна прокуратура просить взяти Гладковського під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Громадське.

Як повідомляв Укрінформ, Вищий антикорупційний суд 18 жовтня обирає запобіжний захід колишньому заступнику секретаря Ради з нацбезпеки й оборони та нинішньому президенту корпорації «Богдан» Олегу Гладковському.

18 жовтня НАБУ повідомило Гладковському про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем - ред.) та ст. 366-1 (Декларування недостовірної інформації - ред.) Кримінального кодексу України.

Як зазначили у САП, встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків, зазначають у САП.

Крім того з’ясувалося, що колишній посадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці за 2016-2018 роки, додали у відомстві.

Водночас у компанії "Богдан Моторс" заявили, що закупівля автомобілів "Богдан 63172" відбувається у повній відповідності з чинною редакцією постанов Кабінету Міністрів України №517 та №464, які регламентують весь порядок формування ціни під час здійснення державного оборонного замовлення.

Фото: @MaryanKushnir