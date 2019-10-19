Застава для Гладковського відповідає завданим збиткам - ВАКС

Вищий антикорупційний суд України пояснив, що розмір передбаченої для арештованого колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського відповідає завданим через його діяльність збиткам.

Про це йдеться в повідомленні ВАКС у Facebook.

«Експершого заступника секретаря РНБО триматимуть під вартою із правом внесенням застави у розмірі 10 623 130 гривень. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні слідчим суддею ВАКС після тривалого засідання. Сума застави відповідає збиткам, які, за попередньою оцінкою, були завдані через діяльність експершого заступника секретаря РНБО», – зазначили у антикорупційному суді.

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Своїм рішенням суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка просила для Гладковського запобіжний захід у вигляд взяття під варту з альтернативою застави у понад 100 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд відправив під арешт на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень президента корпорації "Богдан Моторс" - колишнього першого заступника секретаря Ради безпеки та оборони України Олега Гладковського. Апеляція на це рішення може бути подана протягом 5 днів.

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Детективи НАБУ 17 жовтня затримали Гладковського. Наступного дня йому оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків, стверджують в САП.

Крім того, додали в прокуратурі, колишній посадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва за 2016-2018 роки.

Фото: Радіо Свобода