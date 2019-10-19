Адвокат Гладковського збирається оскаржити рішення суду

Адвокат колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського буде оскаржувати рішення суду, який обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 10,6 млн грн.

Про це повідомляє Громадське.

«Ми не згодні з таким рішенням суду. Ми точно будемо його оскаржувати. Вважаємо, що суд не мав підстав обирати саме такий запобіжний захід», — зазначив адвокат Руслан Волинець.

Він додав, що задоволений зменшенням розміру застави, але вважає, що порука була б достатнім запобіжним заходом.

За словами адвоката, хоч сторона захисту не згодна з ухвалою, за Гладковського все одно вноситимуть заставу.

У свою чергу, прокурори заявили, що після ознайомлення з повним текстом ухвали вирішать, чи оскаржуватимуть суму застави, адже просили встановити її на рівні 100 млн грн.

Як повідомлялося, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд відправив під арешт на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень президента корпорації "Богдан Моторс" - колишнього першого заступника секретаря Ради безпеки та оборони України Олега Гладковського. Апеляція на це рішення може бути подана протягом 5 днів.

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Детективи НАБУ 17 жовтня затримали Гладковського. Наступного дня йому оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків, стверджують в САП.

Крім того, додали в прокуратурі, колишній посадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва за 2016-2018 роки.

Фото: Радіо Свобода