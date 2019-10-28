Суд відмовився притягнути Гладковського до відповідальності за неявку на допит
Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Олеся Чемерис.
“Не задовольнили клопотання”, - сказала Чемерис.
Як повідомлялося, адвокат Гладковського Руслан Волинець заявив, що НАБУ звернулося до суду з вимогою притягнути Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів 19 липня.
17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).
18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру Гладковському у «зловживанні владою та службовим становищем» та «декларуванні недостовірної інформації».
19 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 623 130 грн.
21 жовтня Гладковський вийшов із СІЗО під заставу.