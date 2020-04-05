На Закарпатті з лікарні виписали першу пацієнтку, яка одужує

Першу пацієнтку, якій встановили діагноз COVID-19 на Закарпатті, виписали з обласної інфекційної лікарні. Двічі тести ПЛР COVID-19 показали у неї негативний результат.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА у Facebook.

“Першу пацієнтку, якій встановили діагноз COVID-19 на Закарпатті, виписали з обласної інфекційної лікарні. Двічі тести ПЛР COVID-19 показали у неї негативний результат” - йдеться в повідомленні.

Для того, щоб сказати, що пацієнтка повністю одужала, потрібно провести ще один контрольний тест.

Як повідомляється, наразі жінка перебуває під наглядом лікарів удома.

68-річна жителька Мукачева отримала підтвердження на COVID-19 23 березня. Жінка не дотримувалася правил карантину та встигла заразити ще 20 осіб. Зараз усі з кола її контактних осіб перебувають під наглядом лікарів.

Станом на 5 квітня на Закарпатті є 28 осіб з діагнозом COVID-19. Двоє у важкому стані в обласній інфекційній лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.