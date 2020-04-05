На Рівненщині - ще сім хворих на коронавірус

У Рівненській області лабораторно підтверджено ще сім випадків COVID-19.

Про це у Facebook написав голова облдержадміністрації Віталій Коваль.

«На Рівненщині підтверджено 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Це мешканці міста Рівного та Рівненського району. У Сарненській центральній районній лікарні помер 77-річний житель села Чудель, у якого п’ять днів тому діагностували COVID-19. Він перебував в реанімації у важкому стані і контактував з раніше виявленими хворими з села Тинне», - зазначив Коваль.

Він також повідомив, що в області продовжують знезаражувати проїжджі частини доріг, тротуари, прибудинкові території та зупинки.

Дезінфекцію проводять у кожному районі Рівненщини. Також обробляють місця, які найчастіше відвідують люди - адмінбудівлі, зупинки, автовокзали, аптеки, банки та магазини.

В іншому пості Коваль поінформував, що станом на ранок 5 квітня, на Рівненщині нових випадків COVID-19 не зафіксовано. Сьогодні в Рівненському обласному лабораторному центрі перевірять 15 зразків. Про результати очільник області пообіцяв поінформувати окремо.

Загалом в Рівненській області 38 підтверджених випадків COVID-19. Двоє людей вже одужали, невдовзі очікується виписка третього пацієнта. П'ятеро людей померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.