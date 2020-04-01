На час карантину ФОП можуть не вести книгу обліку доходів

Під час час карантину фізичні особи-підприємці можуть вести облік доходів і витрат без використання книги обліку доходів, якщо ведення книги повинно було розпочатися після встановлення карантину.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своєму сайті.

"Фізичні особи-підприємці можуть вести облік доходів і витрат без використання книги обліку доходів, якщо ведення книги повинно було розпочатися після встановлення карантину. Відповідні зміни до постанови №211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” схвалив Кабінет міністрів України першого квітня", - йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що на період карантину, з 12 березня та до 24 квітня, був встановлений ряд обмежувальних заходів, один з яких - заборона роботи закладів торгівлі, в тому числі тих, що здійснюють продаж книг обліку доходів. Через неможливість придбання таких книг уряд і ухвалив рішення тимчасово припинити їх використання на період карантину.

У Мінцифри уточнили, що водночас ФОП мають внести дані про всі доходи та витрати, отримані та здійснені ними протягом карантину. Заповнену книгу обліку доходів потрібно подати до контролюючих органів протягом 3 місяців з дня прийняття рішення про скасування карантину.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.