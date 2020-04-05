У ЗСУ зареєстрували три випадки коронавірусу

Станом на 07:00 5 квітня у Збройних Силах України зареєстрували три випадки захворювання коронавірусом.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Станом на 07.00 5 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 3 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 114 осіб", - йдеться у повідомленні.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби — 28 осіб.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Як повідомляв Укрінформ, загалом в Україні на ранок 5 квітня - 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.